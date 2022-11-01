Саккари о психологических проблемах в середине сезона: «Бывали моменты, когда не хотелось вставать с постели. Я чувствовала себя несчастной»

Пятая ракетка мира рассказала, с какими эмоциями столкнулась во время игрового спада в середине сезона.

«Было очень тяжело. Бывали моменты, когда не хотелось вставать с постели. Мне было очень грустно, я чувствовала себя несчастной. Я оставалась в топ-5, но забывала, что я одна из лучших теннисисток в мире. Но лучше поздно, чем никогда. Я напомнила себе, что я по-прежнему одна из лучших: «У тебя получится. Ты сможешь все изменить». Мы вместе с командой и психологом нашли разные возможности, и теперь я вернулась».

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