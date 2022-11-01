Саккари о победе над Пегулой спустя неделю после разгромного поражения: «Не думаю, что она ждала легкий матч. Не было ощущения, что она меня недооценивает»

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Пятая ракетка мира Мария Саккари прокомментировала победу над Джессикой Пегулой на групповом этапе итогового турнира WTA (7:6, 7:6). За неделю до этого они встречались в финале в Гвадалахаре, и американка выиграла 6:2, 6:3.

«Я играла очень агрессивно. Если проявлять пассивность, Джесс заставит тебя бегать – она начинает очень мощно бить по мячу, и тогда без шансов.

Я думаю, что проигравшей в первом матче всегда легче, чем победительнице. Победительница начинает испытывать давление. Не думаю, что она ждала легкий матч из-за того, что обыграла меня неделю назад. Сегодня не было ощущения, что она меня недооценивает».

Саккари сказала, что не знала, что это ее первая победа над соперницей из топ-5 в 2022 году.

«На турнирах я показывала хорошие результаты, обыгрывала очень хороших игроков: Коко [Гауфф], Пегулу. Столько игроков, которые тогда не входили в топ-10, но при этом сейчас в топ-5. Я обыграла Рыбакину, но из-за того, что очки [за «Уимблдон»] не учитываются, у нее не такой рейтинг, какой должен быть».

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