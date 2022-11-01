Соболенко – лидер сезона по количеству 3-сетовиков. Она 10 раз отыгралась со счета 0:1

Седьмая ракетка мира обыграла в первом матче группового этапа на итоговом турнире WTA в Форт-Уэрте (3:6, 7:6, 7:5).

В этом году Соболенко провела больше всех трехсетовиков на уровне – 27 (14:13).

Белоруска 10-й раз в 2022-м отыгралась со счета 0:1 по сетам (10:12). Она один из лидеров сезона по количеству таких камбэков и делит первое место с (10:6) и Кайей Канепи (10:13).

Отметим, что при этом Соболенко лидирует и по количеству поражений с 1:0 по сетам (20:8). В 2022-м они с Марией Саккари (31:8) по восемь раз уступили, взяв первую партию.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе