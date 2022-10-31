Чемпионская гонка ATP. Рублев, Оже-Альяссим, Фриц и Хуркач в Париже разыграют последние два места на итоговом

Даниил Медведев стал шестым теннисистом, квалифицировавшимся на на итоговый турнир ATP, который 13 ноября стартует в Турине (отмечены звездочкой).

Последние два места разыграют Андрей Рублев, Феликс Оже-Альяссим, Хуберт Хуркач и Тэйлор Фриц. Поляку и американцу для того, чтобы иметь шансы на итоговый, нужно выходить в финал «Мастерса» в Париже.

The Pepperstone ATP Live Race To Turin

Положение на 31 октября 2022

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