Чемпионская гонка ATP. Рублев, Оже-Альяссим, Фриц и Хуркач в Париже разыграют последние два места на итоговом

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Даниил Медведев стал шестым теннисистом, квалифицировавшимся на на итоговый турнир ATP, который 13 ноября стартует в Турине (отмечены звездочкой). 

Последние два места разыграют Андрей Рублев, Феликс Оже-Альяссим, Хуберт Хуркач и Тэйлор Фриц. Поляку и американцу для того, чтобы иметь шансы на итоговый, нужно выходить в финал «Мастерса» в Париже.

The Pepperstone ATP Live Race To Turin

Положение на 31 октября 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 Карлос Алькарас (Испания)* 6640
2 Рафаэль Надаль (Испания)* 5810
3 Стефанос Циципас (Греция)* 4990
4 Каспер Рууд (Норвегия)* 4930
5 Даниил Медведев (Россия)* 4055
6 Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3635
7 Андрей Рублев (Россия) 3440
8 Тэйлор Фриц (США) 2910
9 Хуберт Хуркач (Польша) 2860
10 Новак Джокович (Сербия)* 2720

 

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