Чемпионская гонка ATP. Рублев, Оже-Альяссим, Фриц и Хуркач в Париже разыграют последние два места на итоговом
Даниил Медведев стал шестым теннисистом, квалифицировавшимся на на итоговый турнир ATP, который 13 ноября стартует в Турине (отмечены звездочкой).
Последние два места разыграют Андрей Рублев, Феликс Оже-Альяссим, Хуберт Хуркач и Тэйлор Фриц. Поляку и американцу для того, чтобы иметь шансы на итоговый, нужно выходить в финал «Мастерса» в Париже.
The Pepperstone ATP Live Race To Turin
Положение на 31 октября 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1
|Карлос Алькарас (Испания)*
|6640
|2
|Рафаэль Надаль (Испания)*
|5810
|3
|Стефанос Циципас (Греция)*
|4990
|4
|Каспер Рууд (Норвегия)*
|4930
|5
|Даниил Медведев (Россия)*
|4055
|6
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3635
|7
|Андрей Рублев (Россия)
|3440
|8
|Тэйлор Фриц (США)
|2910
|9
|Хуберт Хуркач (Польша)
|2860
|10
|Новак Джокович (Сербия)*
|2720
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