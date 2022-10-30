Касаткина о том, учится ли у других теннисисток: «Я сама играю как мальчик. Большинство девочек играет по-другому, так что я не могу у них ничего взять»

рассказала, смотрит ли игру других теннисисток, чтобы чему-нибудь у них научиться.

«Я так смотрю мужской тур. Потому что мы с девочками соперничаем, и я больше ищу недостатки в их игре. Видеть хорошее очень сложно. Конечно, я все вижу, но тяжело это принимать (смеется).

Я больше смотрю мужской теннис и стараюсь найти что-то в нем. К тому же я сама играю как мальчик. Большинство девочек играет по-другому, так что я не могу у них ничего взять.

Сейчас я, например, смотрю, как или забегают под форхенд. Они забегают с другой стороны корта, делают такой полукруг и пробивают справа. И я думаю: «Вот это работа ног» (смеется). Хотела бы я быть такой быстрой и так читать направление мяча, потому что иногда мне это тяжело дается.

Я не могу рассчитать дистанцию, скорость мяча, куда именно он полетит. Мальчики это делают лучше девочек.

Вообще это один из самых важных аспектов тенниса – чтение удара. Если ты читаешь удар, то можно встретить мяч пораньше, можно добавить скорости. Это очень полезно».

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