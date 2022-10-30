Касаткина о фигурном катании с Забияко: «Мне нравится кататься, но ей всегда приходится меня держать, или я упаду»

рассказала, пробовали ли они с ее девушкой Натальей Забияко виды спорта друг друга. Забияко – фигуристка.

«Я нулевая фигуристка (смеется). Нет, мне нравится кататься, но ей всегда приходится меня держать, или я упаду.

Я стараюсь научиться, но просто не могу. Или же она меня плохо учит, поэтому все время приходится меня держать (смеется).

Мне нравится смотреть, как она катается. В целом я начала смотреть больше фигурного катания. Это очень красивый спорт.

В теннис мы никогда не играли. Нужно исправить эту ошибку. Посмотрим. Может быть, окажется, что я катаюсь лучше, чем она играет в теннис, потому что я чуть больше тренировалась».

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