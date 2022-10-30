Гауфф о том, что стала самой молодой участницей итогового с 2005-го: «Это клево, но это моя жизнь, так что я не считаю это чем-то настолько потрясающим»

18-летняя прокомментировала то, что стала самой молодой участницей итогового турнира WTA с 2005 года.

«Я не обращаю на это внимания. Конечно, я очень благодарна. Но когда речь идет о статистике про мой возраст, я просто... Это клево, но это моя жизнь, так что я не считаю это чем-то настолько потрясающим.

Меня часто спрашивают про мой возраст. Но для меня всегда безумие, когда кто-то находит какую-нибудь статистику. Почти на каждом турнире что-то новое. Но скоро придет очередь кого-нибудь еще (смеется).

По большей части я не обращаю на это внимания, потому что это моя жизнь и я не чувствую, что делаю что-то выдающееся. Когда я выхожу на корт, соперницы вряд ли иначе на меня смотрят, потому что я моложе».

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