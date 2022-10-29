Медведев после выхода в финал в Вене: «Очень доволен своим уровнем тенниса»
Даниил Медведев прокомментировал победу над Григором Димитровым в полуфинале в Вене. Россиянин победил 6:4, 6:2 и пятый раз в сезоне вышел в финал ATP.
«Это был отличный матч. Сегодня было несколько моментов, когда я думал, что должен был сыграть немного лучше, раньше пойти вперед и попытаться сразу создать давление.
Потом я стабилизировал свою игру и смог прибавить в самых важных моментах. Сегодня этого было достаточно, и я очень доволен своим уровнем тенниса».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии