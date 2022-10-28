Доминик Тим: «После тренировочного сбора хочу стать машиной»
Экс-третья ракетка мира Доминик Тим прокомментировал свое решение завершить сезон.
«С июля я очень много играл. Поэтому теперь сезон для меня окончен. К тому же я получил хорошие новости от ATP, что должен попасть в основную сетку Australian Open. В таком случае даже не имеет значения, что я не вошел в топ-100.
Сейчас я сосредоточу все силы на подготовке к новому сезону. После тренировочного сбора я хочу стать машиной.
А потом в начале декабря я уже полечу в Эмираты, буду там готовиться, а дальше отправлюсь в Австралию».
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