Медведев о победе над Тимом: «Обычно после травмы непросто, но я играл здорово. Если я мог вытащить мяч, то я его тащил»
Даниил Медведев прокомментировал победу над Домиником Тимом во втором круге в Вене – 6:3, 6:3.
«Тяжелый матч – час сорок. Когда выигрываешь 6:3, 6:3 за час сорок, значит, матч был сложным.
С одной стороны, он мог закончиться иначе. С другой – в какой-то момент я начал давить на его подачу, а сам подавал хорошо, не давал ему слишком много возможностей».
Также Медведев, снявшийся со своего последнего турнира из-за травмы, прокомментировал свое состояние.
«Я очень доволен, потому что после Астаны я полторы недели не играл. Только в субботу перед турниром впервые на 100% потренировался и понял, что поеду в Вену.
Обычно после травмы непросто, но я играл здорово. Если я мог вытащить мяч, то я его тащил. В целом очень доволен собой».
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