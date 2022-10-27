Медведев о том, как сыграл в гольф с Швайнштайгером: «Он показал мне хватку, но у меня образовалась мозоль на большом пальце. И потом я содрал кожу до мяса»

Даниил Медведев рассказал, как в его инстаграме появилось фото с Бастианом Швайнштайгером.

«Это было супервесело. Тогда я впервые в жизни играл в гольф – со мной был Швайнштайгер, а я большой фанат «Баварии». Мы встретились с Бастианом и Аной [Иванович] у них дома на Мальорке и пошли играть в гольф. Я хорошо играл для первого раза, делал все, что мог. Он показал мне хватку и все остальное, но у меня образовалась мозоль на большом пальце.

Я подумал: «Окей, мозоль, ничего страшного». Потом я сделал еще один удар и полностью содрал кожу с большого пальца. Крови не было, но содрал до мяса. Он позвонил кому-то из своего дома и попросил принести пластырь. Так получилась эта фотография».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе