Оже-Альяссим о матче против Кецмановича: «Мы играем с юниорских лет и очень хорошо друг друга знаем. Легко не будет»

Девятая ракетка мира прокомментировал победу над Марком-Хуслером в первом круге в Базеле (6:7, 6:4, 6:4).

«Думаю, такие матчи в каком-то смысле сложнее психологически. Зал, быстрые розыгрыши, мы оба очень хорошо подавали. Нужно быть собранным и сосредоточенным на протяжении двух часов... Если удается воспользоваться появившейся возможностью, ты делаешь брейк.

В конце мне удалось хорошо подавать. Мне было трудно сконцентрироваться, он отлично подавал и был очень агрессивен. Непростой матч, но я очень рад, что справился».

Следующий матч он проведет против . На уровне тура серб ведет 2:1.

«Мы примерно одного возраста и играем друг с другом с юниорских лет. [В общей сложности] мы сыграли больше трех матчей, так что очень хорошо друг друга знаем. Для меня эти матчи всегда были трудными.

В прошлый раз мне удалось победить, но он очень цельный игрок. Он хорошо двигается, обладает отличной реакцией и великолепными форхендом и бэкхендом. Он умеет все: играть кроссом, по линии, отлично комбинирует эти удары. Он подает все лучше и лучше, так что посмотрим. Легко не будет».

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