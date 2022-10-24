У Ястремской нашли камень в почках: «Я умирала от боли и не могла понять, что происходит»

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Бывшая 21-я ракетка мира Даяна Ястремская сообщила, что попала в больницу во Франции. На прошлой неделе украинка выступала на турнире WTA 125 в Руане.

«Я умирала от боли и не могла понять, что происходит. В итоге у меня обнаружили камень в почке», – написала Ястремская в сторис инстаграма. 

Напомним, в сентябре Ястремская пропустила несколько турниров из-за травмы запястья.

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