У Ястремской нашли камень в почках: «Я умирала от боли и не могла понять, что происходит»

Бывшая 21-я ракетка мира Даяна Ястремская сообщила, что попала в больницу во Франции. На прошлой неделе украинка выступала на турнире WTA 125 в Руане.

«Я умирала от боли и не могла понять, что происходит. В итоге у меня обнаружили камень в почке», – написала Ястремская в сторис инстаграма.

Напомним, в сентябре Ястремская пропустила несколько турниров из-за травмы запястья.

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