Чемпионская гонка ATP. Медведев – 5-й, Рублев – 6-й, Берреттини поднялся на две позиции
Пять теннисистов уже квалифицировались на итоговый турнир ATP, который 13 ноября стартует в Турине (отмечены звездочкой).
The Pepperstone ATP Live Race To Turin
Положение на 24 октября 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1
|Карлос Алькарас (Испания)*
|6460
|2
|Рафаэль Надаль (Испания)*
|5810
|3
|Стефанос Циципас (Греция)*
|4990
|4
|Каспер Рууд (Норвегия)*
|4930
|5
|Даниил Медведев (Россия)
|3555
|6
|Андрей Рублев (Россия)
|3440
|7
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3225
|8
|Тэйлор Фриц (США)
|2885
|9
|Хуберт Хуркач (Польша)
|2770
|10
|Новак Джокович (Сербия)*
|2720
|11
|Александр Зверев (Германия)
|2700
|12
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|2400
|13
|Маттео Берреттини (Италия)
|2375
|14
|Пабло Каррено-Буста (Испания)
|2360
|15
|Янник Синнер (Италия)
|2310
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