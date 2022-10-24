Чемпионская гонка ATP. Медведев – 5-й, Рублев – 6-й, Берреттини поднялся на две позиции

Теги рейтинги ATP Андрей Рублев Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Маттео Берреттини Теннис

Пять теннисистов уже квалифицировались на итоговый турнир ATP, который 13 ноября стартует в Турине (отмечены звездочкой). 

The Pepperstone ATP Live Race To Turin

Положение на 24 октября 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 Карлос Алькарас (Испания)* 6460
2 Рафаэль Надаль (Испания)* 5810
3 Стефанос Циципас (Греция)* 4990
4 Каспер Рууд (Норвегия)* 4930
5 Даниил Медведев (Россия) 3555
6 Андрей Рублев (Россия) 3440
7 Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3225
8 Тэйлор Фриц (США) 2885
9 Хуберт Хуркач (Польша) 2770
10 Новак Джокович (Сербия)* 2720
11 Александр Зверев (Германия) 2700
12 Кэмерон Норри (Великобритания) 2400
13 Маттео Берреттини (Италия) 2375
14 Пабло Каррено-Буста (Испания) 2360
15 Янник Синнер (Италия) 2310

 

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