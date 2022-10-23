Лоренцо Музетти: «Я здорово прибавил по сравнению с прошлым годом»

Итальянец Лоренцо Музетти прокомментировал выход в финал в Неаполе. Он обыграл – 6:3, 6:4.

«Мне нравится играть на этом прекрасном корте с таким прекрасным видом. По-моему, на харде я показываю свой лучший теннис. Подаю очень мощно, за три матча только один раз отдал подачу и не проиграл ни сета.

Я уверен в себе, особенно в подаче, и принимаю тоже неплохо. По-моему, я здорово прибавил по сравнению с прошлым годом».

За титул Музетти сыграет с .

«На корте мы будем соперниками, но за его пределами точно останемся друзьями. В последние годы мы разделили много воспоминаний и моментов – особенно в Кубке Дэвиса, но и на других турнирах, где мы вместе тренировались.

Мы очень близки, так что финал для обоих будет очень тяжелым. Победитель получит все, но дружба сохранится».

В Неаполе – цирк. Вместо тенниса ужасные корты (замену срочно везли из Флоренции), а игрока выселили из отеля по ходу матча

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе