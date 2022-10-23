Берреттини о полуфинале в Неаполе: «У меня болела стопа. Мне столько раз приходилось что-то преодолевать, а не только думать о теннисе»

прокомментировал победу над в полуфинале в Неаполе – 3:6, 7:6, 6:3. В первом сете он уступал 0:5, а при счете 2:5 вызывал врача.

«Не знаю, как мне удалось победить. Я чувствовал себя не очень хорошо. Попросил физио, потому что у меня болела стопа.

По ходу карьеры мне столько раз приходилось что-то преодолевать, а не только думать о теннисе. Я не хотел сниматься. Команда советовала мне это сделать, но я сумел найти путь к победе».

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