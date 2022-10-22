Циципас сравнялся с Алькарасом по количеству финалов в 2022-м

Теги ATP Intrum Stockholm Open Стефанос Циципас Эмиль Руусувуори Теннис

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас обыграл Эмиля Руусувуори в полуфинале турнира в Стокгольме (6:2, 6:2).

Грек вышел в финал на втором турнире подряд. Две недели назад в Астане он уступил Новаку Джоковичу.

Циципас сыграет за титул седьмой раз в нынешнем сезоне – он сравнялся с лидером тура по этому показателю Карлосом Алькарасом. В целом за карьеру у него теперь 23 финала на турнирах ATP, а также один на молодежном итоговом.

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