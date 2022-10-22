Карацев сыграет в квалификации в Базеле
Россиянин Аслан Карацев возглавил посев в квалификационной сетке в Базеле. В первом круге он сыграет с местным обладателем wild card Леандро Риеди.
При этом по рейтингу Карацев мог бы пройти в основную сетку напрямую. В квалификацию он заявлен как 39-я ракетка мира, а последним в основу попал №50 Джек Дрэйпер.
В этом году в Штутгарте Карацев тоже мог попасть в основу, но играл квалификацию и уступил в первом раунде.
В Базеле за основную сетку также поборется Роман Сафиуллин. Он в первом круге сыграет с Фабио Фоньини.
Карацев был так хорош, а теперь все проигрывает и проигрывает. Что с ним вообще творится?
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