Карацев сыграет в квалификации в Базеле

Россиянин Аслан Карацев возглавил посев в квалификационной сетке в Базеле. В первом круге он сыграет с местным обладателем wild card Леандро Риеди.

При этом по рейтингу Карацев мог бы пройти в основную сетку напрямую. В квалификацию он заявлен как 39-я ракетка мира, а последним в основу попал №50 .

В этом году в Штутгарте Карацев тоже мог попасть в основу, но играл квалификацию и уступил в первом раунде.

В Базеле за основную сетку также поборется . Он в первом круге сыграет с .

Карацев был так хорош, а теперь все проигрывает и проигрывает. Что с ним вообще творится?

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