Калинская впервые вышла в четвертьфинал WTA 1000. В последнем гейме против Касаткиной она нанесла девять ударов рваной струной

73-я ракетка мира обыграла №11 Дарью Касаткину в третьем круге в Гвадалахаре (6:2, 2:6, 6:3).

При счете 5:3, 40:40 в решающем сете Калинская нанесла девять ударов ракеткой с рваной струной.

Очко пришлось переигрывать: после того как удар Касаткиной отскочил от троса, линейный ошибочно зафиксировал аут. Касаткина проверила его решение, взяв челлендж.

Калинская седьмой раз вышла в четвертьфинал уровня тура, но впервые – на турнире 1000.

Кроме того, она второй раз за турнир и шестой в карьере обыграла соперницу из топ-20 (при 11 поражениях).

Теперь Калинская поборется с Мари Бузковой.

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