Калинская прервала 9-матчевую победную серию Крейчиковой и третий раз в сезоне обыграла соперницу из топ-20

В первом круге турнира WTA 1000 в Гвадалахаре 73-я ракетка мира Анна Калинская обыграла 17-ю – Барбору Крейчикову – со счетом 6:3, 6:4.

Россиянка обыграла соперницу из топ-20 третий раз в сезоне. Всего для нее это четвертая победа над двадцаткой (при 11 поражениях).

Калинская прервала 9-матчевую беспроигрышную серию Крейчиковой. Чешка, в октябре выигравшая два титула за две недели, лишилась шансов отобраться на итоговый.

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