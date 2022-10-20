Гоффен о гриппе, перенесенном перед турниром в Антверпене: «Ребра и диафрагма так сильно болят. Надеюсь, станет легче дышать»

58-я ракетка мира рассказал, как чувствует себя в Антверпене. На прошлой неделе ему пришлось сняться с турнира во Флоренции из-за гриппа.

Сегодня он сыграет во втором круге с .

«Мне трудно. Ребра и диафрагма так сильно болят, я кашляю. Нужно сохранять спокойствие и надеяться, что со временем все пройдет.

У меня много воспоминаний о матчах против Диего, но в первую очередь я знаю, что каждый раз, когда я его побеждал, приходилось играть очень сложные матчи.

Надеюсь, станет легче дышать, потому что будет много крутых розыгрышей. Но мне нечего терять, а у него будет первый матч в одиночке. Для меня уже хорошо, что я начал турнир с победы. Нужно хорошо подавать, и, что бы ни случилось, будем держаться!»

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