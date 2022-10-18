Федерация тенниса Казахстана о смене гражданства Шевченко: «Его обращение находится на рассмотрении»
Федерация тенниса Казахстана выпустила заявление о смене гражданства Александра Шевченко.
«В СМИ появилась информация о том, что российский теннисист Александр Шевченко сменил спортивное гражданство и отныне будет выступать за Казахстан. Федерация тенниса Казахстана сообщает, что в ее адрес действительно было обращение от Александра Шевченко. Оно находится на рассмотрении.
Нужно принять во внимание, что в ФТК регулярно обращаются игроки, которые хотят играть за нашу страну. И каждый случай рассматривается тщательно и взвешенно. Если состоится какой-либо переход, то федерация об этом сообщит», – сказано в заявлении.
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