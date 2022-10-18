Врач Надаля: «Секрет Рафы в упорной работе, увлеченности спортом и стремлении ежедневно прибавлять»

Глава медицинской службы Федерации тенниса Испании доктор Анхель Руис-Которро рассказал о работе с Пабло Каррено-Бустой и .

– Как справлялся с травмами Пабло Каррено-Буста?

– Профессиональный теннис требует больших усилий, и в итоге у всех игроков случаются травмы. Не могу сказать, что он много травмировался, поскольку это были скорее мелкие и типичные теннисные травмы. В свое время у него были проблемы со спиной, с которыми он благополучно справился. Он очень хорошо подготовлен, много занимается профилактикой травм и находится в отличной форме в 31 год.

– Логично спросить вас о Рафе Надале, как он сейчас себя чувствует?

– Рафа в порядке, очень рад стать отцом. После того, как закончилась ситуация, которая, естественно, отрывала его от рутины, он хорошо тренируется и следует графику на конец сезона.

– Вы хорошо его знаете, в чем секрет всех достижений Рафы и преодоления стольких проблем?

– Я думаю, что секрет в упорной работе, увлеченности спортом, стремлении ежедневно прибавлять, а также в выдающихся физических и теннисных данных. Он вошел в историю тенниса и продолжает нас радовать.

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