Оже-Альяссим, проигравший 9 финалов из 10: «Финал – это всегда сложно. Нужно показывать лучший теннис, потому что встречаются два лучших игрока недели»

прокомментировал выход в финал во Флоренции. Он станет для него 11-м, и за второй титул в карьере канадец поборется с Джей-Джей Вульфом.

«Финал – это всегда сложно. Нужно показывать лучший теннис, потому что встречаются два лучших игрока недели.

Джей-Джей очень хорошо играет, мощно подает. Если мы оба будем подавать так, как подавали всю неделю, матч будет очень напряженным. Мне нужно поработать над приемом и подготовиться к хорошей борьбе».

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