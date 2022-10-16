Оже-Альяссим, проигравший 9 финалов из 10: «Финал – это всегда сложно. Нужно показывать лучший теннис, потому что встречаются два лучших игрока недели»
Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в финал во Флоренции. Он станет для него 11-м, и за второй титул в карьере канадец поборется с Джей-Джей Вульфом.
«Финал – это всегда сложно. Нужно показывать лучший теннис, потому что встречаются два лучших игрока недели.
Джей-Джей очень хорошо играет, мощно подает. Если мы оба будем подавать так, как подавали всю неделю, матч будет очень напряженным. Мне нужно поработать над приемом и подготовиться к хорошей борьбе».
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