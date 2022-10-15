Рубев о выходе в финал в Хихоне: «На этой неделе я очень хорошо играю»

прокомментировал победу над в полуфинале в Хихоне – 6:4, 6:4. В первом сете он упустил подачу на матч.

«Я плохо отреагировал (улыбается).

Когда ведешь 4:1, есть брейк-пойнты, чтобы повести 5:1, кажется, что матч в моих руках, но внезапно счет становится 5:4 и он подает, приходится начинать с начала. Очень трудно сразу это принять, но мне повезло, что я провел очень хороший гейм при счете 5:4 и Доминик тоже мне немного помог.

Потом я почувствовал себя увереннее и в итоге победил в двух сетах – а это самое важное.

На этой неделе я очень хорошо играю. Посмотрим, что получится завтра. Я хочу показать свой лучший теннис в финале».

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