Карбаллес Баэна о том, что отыграл сет и брейк у Берреттини: «Это лучшая победа в моей карьере»

Роберто Карбаллес Баэна прокомментировал победу над Маттео Берреттини во Флоренции. Испанец во втором круге отыграл у Берреттини сет, брейк во втором, подачу на матч в третьем и одержал победу со счетом 5:7, 7:6, 7:5.

«Я очень рад. Это очень хорошая победа, лучшая в моей карьере. Я старался выиграть каждое очко, быть сконцентрированным в каждом розыгрыше и принимать его подачи, потому что он очень хорошо подавал. Очень рад пройти в следующий раунд.

Я старался агрессивно принимать его вторую подачу, идти к сетке и действовать стабильно. Я хотел сыграть на высоком уровне, и, думаю, у меня получилось».

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