Карбаллес Баэна отыграл у Берреттини сет, брейк во втором, подачу на матч в третьем и одержал третью в карьере победу над топ-20
Испанец Роберто Карбаллес Баэна во втором круге турнира во Флоренции обыграл 16-ю ракетку мира Маттео Берреттини – 5:7, 7:6, 7:5. Матч продолжался почти 3,5 часа.
Во втором сете Берреттини вел с брейком 2:0, а в третьем – 5:2.
Теперь баланс Карбаллеса Баэны против топ-20 составляет 3:19, и он впервые обыграл соперника такого уровня не на грунте.
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