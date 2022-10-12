Карбаллес Баэна отыграл у Берреттини сет, брейк во втором, подачу на матч в третьем и одержал третью в карьере победу над топ-20

Испанец Роберто Карбаллес Баэна во втором круге турнира во Флоренции обыграл 16-ю ракетку мира – 5:7, 7:6, 7:5. Матч продолжался почти 3,5 часа.

Во втором сете Берреттини вел с брейком 2:0, а в третьем – 5:2.

Теперь баланс Карбаллеса Баэны против топ-20 составляет 3:19, и он впервые обыграл соперника такого уровня не на грунте.

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