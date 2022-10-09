Крейчикова о победе над Швентек: «Внутренний голос говорил: «Так держать. Все будет хорошо. Ты получишь свой шанс, ты справишься»

23-я ракетка мира рассказала, как переломила ход финала в Остраве против (5:7, 7:6, 6:3).

«Я просто говорила себе, что нельзя сдаваться. Она большая чемпионка, отличный игрок, поэтому я понимала, что она ничего не отдаст просто так. Я просто такая: «Ладно, так держать. Все будет хорошо. Ты получишь свой шанс. Ты справишься», – так говорил мой внутренний голос.

У меня были очень трудные две недели, но в итоге я взяла два замечательных трофея. Я играю все лучше и очень этим довольна. Я ежедневно упорно работаю, чтобы с каждым разом прогрессировать. Очень рада, что все складывается, и я могу в важнейших матчах соперничать с сильнейшими игроками».

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