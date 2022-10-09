Крейчикова прервала серию Швентек из 10 выигранных финалов и взяла титулы на двух турнирах подряд

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23-я ракетка мира Барбора Крейчикова победила №1 Игу Швентек в финале в Остраве (5:7, 7:6, 6:3). В последнем гейме Швентек спасла пять матчболов.

Встреча продолжалась 3 часа 16 минут.

До этого Швентек выиграла 10 финалов подряд, все в двух сетах. Серия началась на «Ролан Гаррос»-2020.

Это всего второй проигранный финал в профессиональной карьере Швентек.

В дебютном финале на уровне WTA в 2019 году в Лугано она уступила Полоне Герцог (3:6, 6:3, 3:6). На турнирах ITF она выиграла все семь финалов и лишь один из них в трех сетах – у Мартины Ди Джузеппе в 2017-м в Бергамо (6:4, 3:6, 6:3).

Крейчикова выиграла второй турнир подряд, на прошлой неделе она победила в Таллине. В целом это ее пятый одиночный титул в туре.

Чешка седьмой раз в карьере обыграла соперницу из топ-10 (при 12 поражениях). Лидера рейтинга она победила впервые (ранее дважды проиграла Эшли Барти).

В понедельник Крейчикова станет 14-й в рейтинге.

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