Мама Циципаса об уходе Федерера: «Грустно. Но мы успели его обыграть – это хорошо. Иначе для нас это был бы болезненный момент»

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Мама Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова назвала принципы, которые считает важными на корте.

– Вы приверженец консервативного тенниса.

– Не могу сказать, что я восхищаюсь Федерером. Конечно, да, уважаю на корте: его поведение, мышление. Понимаю, что не все должны и, главное, могут, как он. Это я понимаю. Но совсем себя расхолаживать тоже не надо. Надо все же держаться каких-то нравственных принципов: не ругаться матом, не показывать свое чрезмерное недовольство, а может, даже отвращение к тренеру. И зрители это все замечают – вы представляете, какая там аудитория? Все все замечают, ведь камеры же направлены на конфликт, это же самое интересное для них. Что, помимо блестящей игры в теннис, есть еще конфликт. Я очень часто болею и за Джоковича. Он мне тоже нравится. Он личность незаурядная.

– Как отреагировали на уход Федерера?

– Эпоха ушла, грустно. Но мы успели его обыграть – это хорошо (счет в личных встречах 2:2 – Sports.ru). Если бы он ушел непобежденным, то для нас это был бы болезненный момент, – рассказала Сальникова в интервью «Чемпионату».

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