Мама Циципаса: «Единственный человек, кто приводит Степу в состояние полного замешательства – это Ник Кириос»

Мама Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова высказалась о его отношениях с и Ником Кириосом.

– Даниил и Стефанос напоминают вам противостояние Федерера и Надаля?

– У Надаля и Федерера такого конфликта не было. Не в обиду будет сказано, но Роджер и Надаль были идеалами тенниса в свое время. Пока не готова говорить, что Медведев и Циципас – идеальные игроки. Есть куда расти.

– Что тогда между ними? Что вы чувствуете?

– Думаю, особенно уже ничего нет. Даниил такой человек по характеру: если ему что-то не нравится, он долго держать в себе не будет. Он во многих вещах высказывает свое мнение. Степа больше интроверт, хотя сложно по нему сказать. Ему пришлось в силу своей профессии стать экстравертом. У него нет таких чувств ни к кому отрицательных. Единственный, может, человек, кто приводит его в состояние полного замешательства – это Ник Кириос. Степа все же в спортивной семье вырос. У него дед – олимпийский чемпион по футболу. И есть какие-то вещи в спорте, которые нельзя не учитывать. То есть уже 100 лет прошло, как существует олимпийское движение. И вот за 100 лет никто не посягал на это. И только Ник решил: правила для него – не правила. А уж в теннисе тем более. Теннис – очень чопорный вид.

– Новое поколение за открытость.

– Думаю, пару раз арбитр прошелся бы по ним – не хочу сейчас обидеть Медведева – и все встало бы на место сразу. А это неплохо. Они все – личности, но когда любая личность входит в азарт сумасшедший, очень трудно свои отрицательные качества – а по-человечески они есть у всех – держать под контролем. И тогда как раз вы видите, чего стоит человек, что он на самом деле из себя представляет. Это мое глубокое убеждение, – рассказала Сальникова в интервью «Чемпионату».

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