Джокович – на вопрос об отцовском совете Надалю: «У него большая семья и система поддержки. Просто желаю им много здоровья и счастья»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович после полуфинала турнира в Астане ответил на вопрос, какой совет дал бы Рафаэлю Надалю, сегодня ставшему отцом.

«Он стал отцом? Прекрасно, прекрасно. Прекрасная новость. Поздравляю его и его жену. Я не буду ему ничего советовать, у него большая семья и система поддержки. Просто желаю им много здоровья и счастья».

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