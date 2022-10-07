Тиафу о прорыве в рейтинге: «Рейтинг – это круто, но я больше хочу выигрывать крупнейшие турниры в мире»
Фрэнсис Тиафу прокомментировал скачок вверх в рейтинге. В живом рейтинге он стоит 17-м – это лучший показатель в его карьере. Но на этой неделе его могут обойти.
«Это круто. Рейтинг двигается в правильном направлении, работа наконец приносит результат.
Но если совсем честно, рейтинг – это круто, но я больше хочу выигрывать крупнейшие турниры в мире. И я знаю, на что я способен».
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