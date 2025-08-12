Синнер выиграл 23-й подряд матч на харде

Янник Синнер продолжает защиту титула на «Мастерсе» в Цинциннати.

В третьем круге он обыграл Габриэля Диалло – 6:2, 7:6(6).

Итальянец одержал 23-ю подряд победу на харде. В XXI веке только у четырех игроков были серии длиннее:

Дальше Синнер сыграет с Адрианом Маннарино .