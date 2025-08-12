Синнер выиграл 23-й подряд матч на харде
Янник Синнер продолжает защиту титула на «Мастерсе» в Цинциннати.
В третьем круге он обыграл Габриэля Диалло – 6:2, 7:6(6).
Итальянец одержал 23-ю подряд победу на харде. В XXI веке только у четырех игроков были серии длиннее:
Роджер Федерер – 56 матчей, 36 матчей и 26 матчей;
Новак Джокович – 35, 29, 26;
Энди Маррей – 28;
Рафаэль Надаль – 26.
Дальше Синнер сыграет с Адрианом Маннарино.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
