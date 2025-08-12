Матчи в Цинциннати прервали на час из-за отключения электричества

Матчи турнира в Цинциннати прервали на час из-за отключения электричества.

На кортах не работали системы электронного судейства и табло. Это случилось в середине игрового дня – после 17:00 по местному времени.

По информации Бена Ротенберга, питание было отключено из-за загоревшегося генератора. На момент отключения температура воздуха в городе составляла +32 градуса.

Спустя час электричество восстановили, но с перебоями. Так, во время матча Янника Синнера и Габриэля Диалло отключилось электронное табло, а некоторое время на корте раздавалась пожарная сигнализация.

Фото: x.com/BenRothenberg

