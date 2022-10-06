Медведев о потере первой строчки рейтинга: «Всегда стремлюсь быть лучшим – на какой бы строчке ни находился»

рассказал, стало ли ему легче играть после потери первой строчки рейтинга.

«Я не скажу, что испытывал какое-то колоссальное давление. Могли ли соперники иначе настраиваться? Может быть. С другой стороны, какая им разница, Медведев на четвертой строчке или первой, – они, что, и так выиграть не хотят?

Так что трудно сказать. Давление, которое я сам на себя накладываю, будет всегда. Я стараюсь с этим не перебарщивать, но всегда стремлюсь быть лучшим – на какой бы строчке ни находился.

Все, что случилось, – это опыт. И я надеюсь, что с этим опытом смогу расти».

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