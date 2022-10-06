Паркс о том, что в Остраве обыграла теннисисток топ-20 и топ-10: «На прошлой неделе я играла на грунте, и меня спрашивали: как ты будешь так быстро менять покрытия?»
21-летняя Алисия Паркс прокомментировала то, что в Остраве впервые обыграла соперницу из топ-20 (Каролину Плишкову) и топ-10 (Марию Саккари).
«Я приехала вообще без каких-либо ожиданий, просто играла в свой теннис, и это принесло мне победу.
На прошлой неделе я играла на грунте \в Парме, и все меня спрашивали: как ты будешь так быстро менять покрытия? Но на меня покрытия не влияют. Крытый хард мне подходит».
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