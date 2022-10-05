Токио (ATP). Второй круг. Макдональд играет с Квоном

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Маккензи Макдональд играет с Сун Ву Квоном во втором круге в Токио.

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Rakuten Japan Open

Токио, Япония

3 – 9 октября 2022

ATP 500

Призовой фонд – 2 108 110 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Маккензи Макдональд (США) Сун Ву Квон (Южная Корея)
3:6|7:6
Дата проведения
5 октября, 05.05
Онлайн матча

 

Хауме Муньяр (Испания) Педро Мартинес Портеро (Испания)
Дата проведения
5 октября, 13.30
Онлайн матча

 

Не определен – Рио Ногути (Япония)
Дата проведения
6 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Фрэнсис Тиафу (США) Бернабе Сапата Мираллес (Испания)
Дата проведения
6 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Дэн Эванс (Великобритания)
Дата проведения
6 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Брэндон Накашима (США) Борна Чорич (Хорватия)
Дата проведения
6 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Ник Кириос (Австралия) Камил Майхржак (Польша)
Дата проведения
6 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Хироки Мория (Япония) – Не определен
Дата проведения
6 октября, 03.00
Онлайн матча

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