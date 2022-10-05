Токио (ATP). Второй круг. Макдональд играет с Квоном

Маккензи Макдональд играет с Сун Ву Квоном во втором круге в Токио.
Сетка турнира здесь.
Rakuten Japan Open
Токио, Япония
3 – 9 октября 2022
ATP 500
Призовой фонд – 2 108 110 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 5 октября, 05.05
- Дата проведения
- 5 октября, 13.30
Не определен – Рио Ногути (Япония)
- Дата проведения
- 6 октября, 03.00
- Дата проведения
- 6 октября, 03.00
Не определен – Дэн Эванс (Великобритания)
- Дата проведения
- 6 октября, 03.00
- Дата проведения
- 6 октября, 03.00
- Дата проведения
- 6 октября, 03.00
Хироки Мория (Япония) – Не определен
- Дата проведения
- 6 октября, 03.00