Токио (ATP). Второй круг. Макдональд играет с Квоном

Маккензи Макдональд играет с Сун Ву Квоном во втором круге в Токио.

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Rakuten Japan Open

Токио, Япония

3 – 9 октября 2022

ATP 500

Призовой фонд – 2 108 110 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг