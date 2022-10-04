Алькарас впервые в сезоне не взял в матче ни сета. Гоффен третий раз обыграл №1

Теги Рафаэль Надаль ATP Давид Гоффен Карлос Алькарас Astana Open Теннис

66-я ракетка мира Давид Гоффен обыграл Карлоса Алькараса в первом круге в Астане (7:5, 6:3). В первом сете Гоффен отыграл брейк, уступая 1:2.

Алькарас проиграл два из трех матчей в статусе №1. Для него это 11-е поражение в 63 матчах сезона и первое, когда он не взял у соперника ни сета.

Также это второе поражение Алькараса на турнирах ATP 500 в этом сезоне (15:2). В Рио и Барселоне он взял титулы, а в Гамбурге уступил в финале Лоренцо Музетти.

Гоффен, который попал в сетку как лаки-лузер, третий раз в карьере обыграл лидера рейтинга. Обе предыдущие победы он одержал над Рафаэлем Надалем – на итоговом турнире в 2017-м и на ATP Cup в 2020-м.

Теперь бельгиец поборется с Адрианом Маннарино.

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