Андрей Чесноков: «Ужасно, что Медведева и Рублева не позвали на Кубок Лэйвера»

Андрей Чесноков прокомментировал то, что Даниила Медведева и Андрея Рублева не пригласили на Кубок Лэйвера. В прошлом году они выиграли выставочный турнир в составе сборной Европы.

«То, что наших теннисистов не позвали, это ужасно, что тут еще сказать. Но там будет играть Федерер, он вернется на корт.

Ужасно, что из-за того, что политики не могут договориться, страдают спортсмены, музыканты, простые люди. Так не должно быть, политика не должна вмешиваться в спорт», – цитирует Чеснокова ТАСС.

Напомним, за сборную Европы сыграют Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Энди Маррей, Стефанос Циципас и Каспер Рууд.

В этом году Кубок Лэйвера пройдет в Лондоне, а в этом году россиян не пустили на все турниры в Великобритании.

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