Джокович – единственный игрок в ATP-туре, который взял в этом году турниры на всех трех покрытиях

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович обыграл Марина Чилича в финале в Тель-Авиве (6:3, 6:4). Счет в личных встречах стал 19:2.
Джокович проводил первый официальный турнир после победного «Уимблдона». В четырех матчах на этой неделе он не отдал ни сета.
Джокович взял 89-й титул в карьере и третий в этом сезоне. Ранее он стал чемпионом «Мастерса» в Риме и «Уимблдона», таким образом, Джокович единственный в ATP-туре, кто выиграл в этом году турниры на всех трех покрытиях.
Также он пятый теннисист, который взял в этом сезоне минимум три титула. У Андрея Рублева и Каспера Рууда по три, у Рафаэля Надаля – четыре, у Карлоса Алькараса – пять.