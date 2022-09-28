Шамиль Тарпищев: «Если убрать политические заявления и морально-этические моменты, то Касаткина, безусловно, заслужила звания ЗМС»

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Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что Дарья Касаткина получила звание ЗМС.

«Если убрать политические заявления и морально-этические моменты, то Касаткина, безусловно, заслужила. По спортивным достижениям все заслуженно, вопросов нет», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что хочет оспорить присвоение ей звания заслуженного мастера спорта.

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