Шамиль Тарпищев: «Если убрать политические заявления и морально-этические моменты, то Касаткина, безусловно, заслужила звания ЗМС»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что Дарья Касаткина получила звание ЗМС.

«Если убрать политические заявления и морально-этические моменты, то Касаткина, безусловно, заслужила. По спортивным достижениям все заслуженно, вопросов нет», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что хочет оспорить присвоение ей звания заслуженного мастера спорта.

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