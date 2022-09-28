Чон о том, что проведет первый турнир за два года: «Я счастлив снова играть в теннис. Все эти два года я только лечился, восстанавливался и тренировался»

Бывшая 19-я ракетка мира Хен Чон поделился ожиданиями от выступления в Сеуле. Кореец, залечивший травму спины, проведет первый турнир с «Ролан Гаррос»-2020.

«Из-за травм я не выступал несколько лет, но теперь наконец-то вернулся на корт. Я счастлив снова играть в теннис. Все эти два года я только лечился, восстанавливался и тренировался.

Моя первая цель – избегать травм и оставаться здоровым. Это мой первый турнир за два года, поэтому я не хочу спешить и форсировать события. Я немного нервничаю, но очень рад снова играть, особенно на домашнем турнире».

На турнире в Сеуле Чон сыграет в паре с Сун Ву Квоном.

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