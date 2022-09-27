24-летний Лазаров о первой победе в туре: «Я поздно выстрелил. Но упорный труд превыше таланта, и я надеюсь, что смогу реализовать свой потенциал»

334-я ракетка мира Александр Лазаров прокомментировал выход во второй круг домашнего турнира в Софии. Он обыграл №74 Иржи Лехечку – это его первая победа над соперником из топ-100.

«Я долго ждал этой победы. Я играю этот турнир с [2016] года. Всегда мечтал пройти первый круг перед болгарской публикой, и мне это удалось, так что я очень, очень рад.

Это особенное событие. Я, что называется, поздно выстрелил, потому что мне 24 года. Но я считаю, что упорный труд превыше таланта, и надеюсь, что смогу реализовать свой потенциал».

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