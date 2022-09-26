Тиафу о том, извинился ли перед Федерером за то, что обыграл его в последнем матче: «Не буду извиняться. Это ему нужно извиняться за то, как он 24 года всех обыгрывал»

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Фрэнсис Тиафу рассказал, извинился ли перед Роджером Федерером за то, что обыграл его в последнем матче. Федерер завершил карьеру после того, как они с Рафаэлем Надалем проиграли Тиафу и Джеку Соку

«Вообще ни разу. Я не буду перед ним извиняться. Это ему нужно извиняться за то, как он 24 года всех обыгрывал.

Я не буду извиняться, но я поблагодарю его за то, что они пригласил меня на этот чудесный турнир. И скажу спасибо за все, что он сделал для тенниса.

Он прекрасный человек, я рад, что с ним знаком, рад называть его другом и коллегой. Желаю ему удачи в будущем. Но я не буду извиняться».

Федерер и Надаль держались за руки, упустили матчбол и вместе рыдали. Роджер завершил карьеру

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