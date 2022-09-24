Джокович о прощании с Федерером: «Лично меня больше всего тронул момент, когда его дети вышли на корт и я увидел, как они плачут»

прокомментировал прощание с . Вчера швейцарец провел последний матч в карьере.

«Думаю, все согласятся, что это был один из самых прекрасных моментов, которые нам доводилось переживать. Мы все знали, что это будет эмоциональное прощание с Роджером. И в итоге мы все поддались этим эмоциям.

Чувства были смешанными. Грусть, потому что один из величайших спортсменов в истории уходит. Но с другой стороны, было здорово видеть, что он счастлив. Это был один из самых прекрасных моментов, что мне только доводилось переживать.

Лично меня больше всего тронул момент, когда его дети вышли на корт и я увидел, как они плачут. Это был прекрасный момент. И было здорово видеть родителей Роджера, Мирку, детей и всех, кто сыграл такую важную роль в его карьере».

Федерер и Надаль держались за руки, упустили матчбол и вместе рыдали. Роджер завершил карьеру

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