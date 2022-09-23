Тони Надаль о Федерере: «Роджер никогда не грубил и не проявлял высокомерия. В свои лучшие годы он был на голову выше других»

Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, прокомментировал завершение карьеры Роджера Федерера. Швейцарец уйдет из тенниса после Кубка Лэйвера, где сыграет в одной команде с Надалем.

«Федерер – пример для подражания. Он никогда не грубил и не проявлял высокомерия. Никогда жестами не призывал толпу аплодировать или болеть за него после классных розыгрышей. Он всегда спокойно и элегантно праздновал свои победы.

Я помню итоговый турнир в Лондоне в 2011-м, когда он за час победил Рафу 6:3, 6:0. И тогда после матчбола он опустил глаза и не поднимал их, пока не пожал руку сопернику у сетки и не похлопал его по спине.

В свои лучшие годы он был на голову выше других. Перед матчами я говорил Рафе: «Будут моменты, когда он заставит тебя почувствовать, что ты хуже него. Просто продолжай бороться и жди, пока буря затихнет». Он самая большая икона в истории тенниса».

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