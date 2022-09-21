Гарбинье Мугуруса: «Сезон идет тяжело, очень неровно. Я не знаю, удастся ли мне исправить это ощущение»

Экс-первая ракетка мира прокомментировала неудачи этого сезона. Она проиграла больше половины матчей и выпала из топ-10.

«Сезон идет тяжело, очень неровно. Я не знаю, удастся ли мне исправить это ощущение на оставшихся турнирах.

Нужна уверенность в себе, игровая практика. А я в этом году провела мало матчей, поэтому в важные моменты уверенности не хватает.

Но я стараюсь, стараюсь, стараюсь, и наступит момент, когда старания будут вознаграждены».

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