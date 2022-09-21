Роджер Федерер: «Считаю, что добился слишком многого. И поэтому с радостью ухожу»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер оценил достижения своей карьеры.

«Наверное, никто в молодости не думает, что столько выиграет. Ты уже рад тому, что взял – это же безумие. Или тому, что стал №1, лучшим.

Раньше я просто надеялся попасть тур. Войти в топ-100 было очень большим успехом. И я считаю, что добился слишком многого. Это просто мечта. И поэтому я с радостью ухожу.

Я очень горжусь тем, чего достиг. Конечно, одним из главных моментов был 15-й «Большой шлем» на «Уимблдоне». После него все было бонусом. Я побил этот рекорд и другие рекорды. Сейчас их уже превзошли, и я думаю, что другие игроки будут стремиться их еще улучшить.

И я очень рад, что после 15-го выиграл еще пять «Шлемов». Для меня это невероятно. Потом я и 100 титулов взял, это тоже фантастика.

А еще я очень горжусь своим долголетием».

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