Роджер Федерер: «Последний сет против Хуркача был худшим часом в моей карьере. Я понял, что больше ничего не получается. Все кончено»

Роджер Федерер рассказал, когда принял решение о завершении карьеры.

«Через несколько дней после «Уимблдона», в июле. Колену не становилось лучше. И я спросил себя: какой смысл? Мы уже довольно давно ходили по тонкому льду, и я знаю, что это правильное решение. Единственное решение.

Вообще возвращение было невероятно сложным. Я был очень далек от 100 процентов. И выйти в четвертьфинал «Уимблдона» [в 2021-м] было невероятно.

Однако последний сет против Хуркача был худшим часом в моей карьере (на «Уимблдоне»-2021 Федерер проиграл Хуберту Хуркачу 3:6, 6:7, 0:6 – Sports.ru). Я понял, что больше ничего не получается. Все кончено. Разочарование разлетелось по голове как фейерверк. Я уже не понимал, как дальше играть с таким коленом».

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